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CoreWeave tem prejuízo menor que esperado com forte avanço na receita e ações disparam em NY

Escrito por Matheus Andrade, especial para o Broadcast* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A CoreWeave registrou um prejuízo líquido de US$ 567 milhões no segundo trimestre, um aumento em relação aos US$ 291 milhões do ano anterior, mas abaixo das projeções de Wall Street, que eram de US$ 670 milhões. A receita do trimestre atingiu US$ 2,58 bilhões, superando ligeiramente as expectativas de US$ 2,56 bilhões de analistas consultados pela FactSet e registrando um crescimento de 122% em relação ao ano anterior.

A empresa informou ter adicionado US$ 25 bilhões em novos compromissos líquidos de clientes no início do trimestre atual, valores que não foram incluídos nos resultados divulgados hoje.

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O CEO da CoreWeave, Michael Intrator, classificou o período encerrado em março como "o trimestre de maior volume de encomendas na história da CoreWeave", após a empresa reportar uma carteira de pedidos de US$ 99,4 bilhões - um valor 50% superior aos US$ 66,8 bilhões registrados no trimestre anterior.

A CoreWeave, que tem 12,8% de participação detida pela Nvidia, segundo a FactSet, não divulgou previsões sobre quando espera se tornar lucrativa. No entanto, no início deste ano, após a Nvidia investir mais US$ 2 bilhões na empresa, esta anunciou que planeja construir novas "fábricas de IA" em quantidade suficiente para atingir uma capacidade computacional total instalada de 5 gigawatts até 2030.

Às 18h35 (horário de Brasília) as ações da empresa disparavam 14% no after hours em Nova York.

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*Com informações Dow Jones Newswires.

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2º TRIMESTRE balanço CoreWeave
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