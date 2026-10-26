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ECONOMIA

Coreia do Sul/BoK: PIB cresce 3,4% no 3º trimestre (preliminar), na base anual; previsão: +3%

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul avançou 3,4% no terceiro trimestre, em comparação com igual trimestre de 2025, de acordo com leitura preliminar do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira (horário local). O resultado veio acima da estimativa de analistas consultados pela FactSet que previam alta de 3%.

Já na comparação trimestral, a alta foi de 1%.

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