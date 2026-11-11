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Coreia do Sul multa 15 instituições em US$ 1,2 bi por conluio em leilões de títulos públicos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A autoridade antitruste da Coreia do Sul multou 15 instituições financeiras domésticas em cerca de US$ 1,21 bilhão por conluio em leilões de títulos públicos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 11. A Korea Fair Trade Commission (KFTC) aplicou multas que somam 1,627 trilhão de won a cinco bancos e 10 corretoras.

De acordo com a KFTC, uma investigação de um ano concluiu que os dealers primários atuaram em conluio em 145 leilões sul-coreanos entre janeiro de 2020 e junho de 2023. O órgão afirma que as instituições compartilharam informações ou coordenaram yields e volumes de lances para reduzir de forma injusta os rendimentos dos papéis.

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O regulador disse que a conduta representou uma violação legal grave, pois teria, na prática, esvaziado o sistema de concorrência dos leilões e causado prejuízos ao Tesouro ao restringir a competição.

A KFTC também informou que apresentará queixas ao Ministério Público contra sete empresas, apontando participação mais longa e mais frequente no esquema.

Entre as empresas citadas para encaminhamento a promotores estão KB Securities, NH Investment & Securities e Mirae Asset Securities, que receberam algumas das maiores multas: 332,18 bilhões de won, 242,79 bilhões de won e 214,83 bilhões de won, respectivamente. KB e Mirae não responderam imediatamente a pedidos de comentário, enquanto a NH se recusou a comentar.

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A comissão afirmou que o total de multas supera o recorde anterior de 747,6 bilhões de won aplicado a fabricantes locais de amido no início de 2026.

A KFTC disse esperar que a ação ajude a estimular maior concorrência em leilões de dívida soberana - um mercado com barreiras de entrada elevadas - e a melhorar a gestão da dívida pública. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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COREIA DO SUL/TÍTULOS PÚBLICOS/INSTITUIÇÕES/MULTA/CONLUIO
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