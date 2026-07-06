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ECONOMIA

Coreia do Sul inicia negociação do won 24h por dia em impulso pela liberalização do mercado

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 07:21:00 Editado em 06.07.2026, 07:30:56
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A Coreia do Sul deu mais um passo rumo à liberalização dos mercados ao introduzir a negociação do won 24 horas por dia. A decisão foi uma tentativa do governo de melhorar o acesso aos mercados sul-coreanos, especialmente para investidores no exterior.

Com efeito a partir desta segunda-feira, 6, o país ampliou a negociação do par dólar-won para 24 horas em dias úteis. Antes, o mercado cambial do país funcionava das 9h à 2h (pelo horário local), em uma sessão de 17 horas.

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O won tem se enfraquecido frente ao dólar nos últimos meses, em grande parte porque investidores estrangeiros vêm rebalanceando os portfólios e reduzindo posições em ações sul-coreanas, após os ganhos meteóricos do mercado acionário local neste ano, disseram analistas.

O aumento dos investimentos de sul-coreanos no exterior também elevou a demanda por dólares, pressionando o won. Segundo analistas, o won provavelmente continuará sob pressão, a menos que investidores estrangeiros desacelerem as vendas de ações locais, o dólar perca impulso ou os rendimentos dos Treasuries recuem de forma mais decisiva.

O won já caiu cerca de 6% frente ao dólar neste ano, tornando-se uma das moedas com pior desempenho no mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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