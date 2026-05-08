Coreia do Sul abre mercado para ovos do Brasil

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O Brasil poderá exportar ovos e produtos derivados para Coreia do Sul, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As negociações sanitárias foram concluídas entre os países, possibilitando a abertura de mercado.

O Brasil exportou US$ 2,4 bilhões em produtos agropecuários para a Coreia do Sul no ano passado, com destaque para farelo de soja, carne de aves, café, soja em grão, milho, fumo, algodão e couro.

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"A abertura amplia oportunidades para a avicultura brasileira, ao permitir o acesso de bens que serão utilizados tanto no consumo direto quanto na indústria de alimentos", disseram as pastas em nota.

No ano, o País acumula 77 aberturas de mercado para o agronegócio nacional.