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Copom aponta expectativas de inflação em alta e monitora desancoragem em prazos mais longos

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou que monitora com atenção a desancoragem das expectativas de inflação para prazos mais longos e tem debatido as possíveis causas desse movimento. A mensagem consta na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada nesta terça-feira, 10.

O Copom observou que as expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, elevaram-se e permaneceram acima da meta em todos os horizontes. Ressaltou que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas.

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"O Comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária contribuirão para a reancoragem das expectativas, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo", disse.

Em seguida, afirmou que a principal conclusão obtida, e compartilhada por todos os membros do Comitê, foi a de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, como no caso atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado.

Na última quarta-feira, 4, o Comitê decidiu manter a Selic estável em 13,75% ao ano, interrompendo o ciclo de cortes que começou em março.

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Na ata, o colegiado também afirmou que as leituras mais recentes mostraram aceleração da inflação ao consumidor, tanto no índice cheio quanto na média das medidas subjacentes.

Desaceleração da atividade

O Copom também afirma na ata que o cenário reflete uma combinação de desaceleração da atividade com quatro choques de ofertas. O colegiado ainda cita o conflito no Oriente Médio, El Niño, fim da 6x1 e depreciação cambial como fatores para incertezas na política doméstica.

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"O Comitê avalia que a desaceleração mais acentuada da demanda agregada, com projeções de crescimento do PIB abaixo do seu potencial, sugere a possibilidade de redução do risco de transmissão desses choques para efeitos secundários, que poderiam se propagar e gerar pressões inflacionárias mais persistentes", disse.

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ATIVIDADE BC/COPOM/ATA Inflação
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