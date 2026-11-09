A Copasa divulgou lucro líquido ajustado de R$ 339,2 milhões no terceiro trimestre de 2026, o que representa uma queda de 6,0% ante os R$ 360,8 milhões do mesmo período de 2025. Pelo critério contábil, o lucro líquido somou R$ 335,7 milhões, recuo de 7,0%.

O Ebitda ajustado subiu 14%, para R$ 828,4 milhões, com margem de 40,8%, ante 39,3% um ano antes. O ajuste considera principalmente a despesa não recorrente de R$ 5,1 milhões com uma apólice de seguro contratada no âmbito da oferta pública de ações.

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A receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos somou R$ 2,03 bilhões, alta de 9,8%. Segundo a companhia, o avanço se deve ao efeito tarifário médio de 6,56%, decorrente da 3ª Revisão Tarifária Periódica, vigente desde 22 de janeiro de 2026, e ao aumento de 1,1% e 3,6% nos volumes medidos de água e esgoto, respectivamente.

O resultado operacional (antes do resultado financeiro e dos impostos) subiu R$ 72,7 milhões, para R$ 555,7 milhões, alta de 15%. Já o resultado financeiro líquido piorou R$ 72,8 milhões e ficou negativo em R$ 104,7 milhões, ante despesa de R$ 31,9 milhões no 3tri25.

As despesas financeiras subiram 27,5%, principalmente em razão do crescimento da dívida bruta para suportar o plano de investimentos, segundo a empresa. O resultado financeiro também foi impactado por efeito negativo relacionado a instrumentos financeiros derivativos e variações cambiais.

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A dívida líquida chegou a R$ 8,45 bilhões em setembro, ante R$ 6,06 bilhões um ano antes, e a alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, subiu de 2,1 para 2,8 vezes. A dívida bruta totalizou R$ 9,37 bilhões.

Em 5 de outubro, a Copasa concluiu captação de R$ 1,2 bilhão em debêntures. Os investimentos (capex) somaram R$ 2,33 bilhões de janeiro a setembro, alta de 16,1%.

A conta de energia elétrica caiu 7,1%, com a migração de instalações para o mercado livre e ampliação do uso de energia fotovoltaica. As perdas na distribuição de água recuaram para 34,9%, de 37,3% um ano antes.

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Em sentido contrário, os serviços de terceiros subiram 13,6%. Já outras despesas operacionais líquidas aumentaram 67,6%, puxadas por provisões e perdas ligadas a processos trabalhistas e por multas ambientais.