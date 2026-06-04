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Copa puxa busca por camisas de futebol e vendas já somam R$ 1,2 bi no ano

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 15:20:00 Editado em 04.06.2026, 15:28:54
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A proximidade da Copa do Mundo acelerou as vendas online de camisas oficiais da seleção brasileira. De 13 de março, data de lançamento do novo modelo, até 2 de junho, foram vendidas 915 mil unidades, a um preço médio de R$ 417,50, com faturamento de R$ 382 milhões, segundo levantamento da Confi, ecossistema de inteligência para o varejo brasileiro, com dados da plataforma Neotrust.

Puxada pelas camisas da seleção, a categoria de camisas de futebol (todos os times) somou R$ 1,2 bilhão em faturamento de 1º de janeiro a 2 de junho, alta de 80,2% ante o mesmo período do ano passado. O volume vendido passou de 4,05 milhões de unidades, crescimento de 69,1%, com preço médio de R$ 295,90.

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Pedro Chiamulera, CEO da Confi, detalha que o consumo é liderado por homens (78,2% das compras), enquanto as mulheres respondem por 21,8%. A maior concentração está entre 25 e 44 anos. Regionalmente, o Sudeste lidera com 65,9% do faturamento da categoria, movimentando R$ 790,5 milhões, alta de 80,1%.

A Confi, por meio da Neotrust, monitora transações reais de mais de sete mil lojas parceiras e analisa o perfil de mais de 85 milhões de consumidores digitais.

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