Cooxupé investe R$ 30 milhões e vai inaugurar Núcleo em Patrocínio (MG)

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas, completará 90 anos de atuação no cooperativismo brasileiro na próxima quarta-feira (3), quando vai inaugurar seu Núcleo em Patrocínio, no cerrado mineiro.

continua após publicidade .

O novo Núcleo ocupa uma área total de 120 mil metros quadrados, dos quais cerca de 15 mil metros quadrados de área construída, com investimento de cerca de R$ 30 milhões.

A cooperativa está presente no município desde 2013, por meio de uma Unidade Avançada. Com a finalização das obras, a estrutura se transformou em Núcleo para aprimorar a prestação de serviços aos cooperados, informa a cooperativa, em comunicado. O armazenamento do café, a partir de agora, ocorre na própria cidade. Antes da obra, o café do produtor associado era enviado aos armazéns dos Núcleos de Monte Carmelo e Coromandel.

continua após publicidade .

No local, o produtor terá armazém com capacidade para 225 mil sacas. Além disso, foi montada uma loja para os cooperados com produtos e maquinários.