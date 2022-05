Cooperativas Cresol são reconhecidas em evento de premiação

Da Redação

Diretores das Cooperativas Top Excelência 2020

A Cresol premiou na noite de sexta-feira (06), os melhores do Sistema. O evento, Clube de Excelência Cresol, aconteceu em um hotel de Gramado, na Serra Gaúcha, e reuniu colaboradores e diretores das Cooperativas premiadas no programa que reconhece os melhores do ano.

A abertura do evento foi realizada pelo Presidente da Central Cresol Baser, Alzimiro Thomé, que destacou o momento de valorização. “Estamos muito felizes por realizarmos mais uma edição do Clube de Excelência Cresol. Vocês que estão aqui fizeram a diferença para suas equipes e, principalmente, para os nossos cooperados. Agora é o momento de comemorar, vocês são vitoriosos e merecem esta conquista”, destacou.

Nesta edição do Clube de Excelência, a Cresol reconhece as cooperativas destaque do ano de 2020 e 2021, já que no último ano o evento não pode ser realizado em razão da pandemia do Covid-19. A classificação para o Clube seguiu critérios de análises pré-definidos, premiando cooperativas nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Para as entregas das premiações às cooperativas, o presidente da Cresol Baser, Alzimiro Thomé, esteve acompanhado dos diretores executivos Pablo Guancino e Adinan Kielb. Os dirigentes revelaram, também, quais cooperativas foram Top Excelência em 2020 e 2021, onde as classificadas ganharam uma viagem a Cancún, no México.

Adriano Michelon, superintendente da Cresol, também parabenizou e agradeceu todo engajamento das cooperativas e equipes que fizeram com que a trajetória do sistema nos últimos anos fosse de excelência. “Tudo o que vocês fizeram está sendo recompensado hoje. Foram dois anos difíceis, mas que soubemos analisar as perspectivas e dar o nosso melhor, e hoje somos exemplo de trabalho, de superação e de engajamento, onde o relacionamento com cada cooperado foi essencial para tudo o que conquistamos”, disse Michelon.

Após a entrega de cada uma das premiações, os presidentes e diretores das cooperativas realizaram um breve discurso de agradecimento, destacando a trajetória até o prêmio que envolveu muita dedicação, engajamento, foco e planejamento para ser destaque do Sistema Cresol.

Inspiradores do Ano

Além do momento para as cooperativas, o evento também teve a premiação aos Inspiradores do Ano, projeto desenvolvido na central e nas cooperativas no último ano para premiar colaboradores que se destacaram. Os mais votados da Central Cresol Baser receberam um voucher que deu direito a participar do Clube de Excelência em Gramado/RS com um acompanhante.

Confira abaixo os premiados no Clube:

2020





Categoria Bronze

Cresol Grandes Lagos

Cresol Progresso

Categoria Prata

Cresol Goiás

Cresol Horizonte

Cresol Integração

Cresol Triunfo

Cresol União dos Vales

Cresol Vale Europeu

Cresol Minas Gerais

Categoria Ouro

Cresol Fronteiras

Cresol Pioneira

Cresol Tradição

Destaques

Ouro: Tradição

Prata: Integração e União dos Vales

Bronze: Progresso

2021

Categoria Prata

Cresol União

Cresol Horizonte

Categoria Ouro

Cresol Pioneira

Destaques 2021

Ouro: Pioneira

Prata: União