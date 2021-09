Cooperativas: Aurora adota Aurora Coop como novo nome institucional

Da Redação

A Aurora Alimentos anunciou a mudança da sua marca institucional. Assim, a cooperativa central, que pertence a 11 cooperativas agropecuárias, passa a ser identificada com Aurora Coop. A mudança do nome, segundo nota publicada pela Aurora Coop, tem o objetivo de "realçar os princípios e valores do modelo de negócio cooperativista".

continua após publicidade .

Dessa forma, o comunicado também afirma que a cooperativa estar comprometida a "levar alimentos de qualidade à mesa dos consumidores no Brasil e no exterior" com base na referência de "natureza cooperativista".

Fundada em 1969, a cooperativa é o terceiro maior conglomerado industrial do setor de proteína animal no Brasil. A Aurora Coop emprega 40 mil pessoas em todo o País.