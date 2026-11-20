A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook avaliou nesta sexta-feira, 20, que o avanço da inteligência artificial (IA) deverá provocar perdas de empregos, embora tenha demonstrado otimismo quanto aos efeitos da tecnologia sobre a economia no longo prazo.

Durante sessão de perguntas e respostas em evento do Banco Central do Chile, em Santiago, nesta sexta-feira, Cook ponderou que "ainda levará algum tempo" até que a IA se traduza em ganhos de produtividade para os trabalhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A dirigente destacou que a tecnologia está avançando rapidamente e, por isso, "permanece no radar do Fed". Cook também demonstrou cautela em relação ao financiamento da expansão da infraestrutura de IA, diante da velocidade dos investimentos no setor, e afirmou que o Fed continuará monitorando essas operações.