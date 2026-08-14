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ECONOMIA

Controladores da Simpala manifestam surpresa e dizem que liquidação pelo BC foi desproporcional

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os controladores da Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios LTDA e da Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento manifestaram surpresa com a liquidação das instituições, decretada na manhã desta sexta-feira pelo Banco Central.

Em nota, disseram considerar a medida desproporcional, "especialmente diante da trajetória de integridade das empresas, uma delas com mais de 50 anos".

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Também afirmaram que sempre atuaram com rigorosa observância à legislação e com postura de plena colaboração com órgãos reguladores.

Acrescentaram que seguirão contribuindo com as autoridades no pleno fornecimento das informações necessárias. "Os controladores ressaltam, ainda, preocupação com as consequências da medida para os seus mais de 140 funcionários."

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BC/SIMPALA/LIQUIDAÇÃO/CONTROLADORES
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