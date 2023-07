Contratações de crédito da Caixa somam R$ 259,1 bilhões no 1º semestre, alta de 9% em um ano

A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou R$ 259,1 bilhões em contratações de crédito no primeiro semestre deste ano, volume 9% maior que o do mesmo período do ano passado. Segmentos como o imobiliário e o de infraestrutura ajudaram a puxar o crescimento.

No imobiliário, as contratações chegaram a R$ 85,4 bilhões, alta de 15,6% em um ano. O banco público, que é líder no financiamento ao segmento, chegou a 67% de participação de mercado no primeiro semestre, marcado por um aumento das taxas de juros. A Caixa ainda tem as menores taxas do mercado.

Foram 328,8 mil unidades financiadas entre janeiro e julho, para um público de 1,3 milhão de pessoas, afirma o banco. A Caixa estima que as operações levaram à geração de mais de 580 mil empregos no período.

No crédito para infraestrutura, foram contratados R$ 9,4 bilhões, alta de 17,5% em relação ao volume desembolsado durante todo o ano passado.

Para micro e pequenas empresas, o banco concedeu R$ 48,7 milhões através de um acordo com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O acordo permite descontos nas taxas de juros de até 33%.

Para MPEs, a Caixa concedeu ainda R$ 5,8 bilhões através do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac). Foram atendidas 38 mil e preservando 650 mil empregos.