Contando tributos e dividendos, BNDES repassou R$ 54 bi ao Tesouro no 1º tri

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repassou um total de R$ 54 bilhões ao Tesouro Nacional no primeiro trimestre, informou nesta quinta-feira, 13, a diretora financeira da instituição de fomento, Bianca Nasser. O total inclui R$ 38 bilhões com o pagamento antecipado de dívidas, R$ 4,3 bilhões em pagamento ordinários da dívida com a União, R$ 4,9 bilhões em distribuição do lucro de 2020 e R$ 6,8 bilhões em tributos.

Nasser lembrou que o BNDES firmou com o Tribunal de Contas da União (TCU) um cronograma para a devolução total das dívidas com o Tesouro Nacional contraídos entre 2009 e 2014.

Após a devolução de R$ 38 bilhões, faltam devolver R$ 116,2 bilhões referentes a essas dívidas.

Segundo a diretora do BNDES, ao firmar o cronograma com o TCU, o banco de fomento se comprometeu a fazer seus "melhores esforços na busca de efetuar" o pagamento antecipado de R$ 62 bilhões a mais ainda em 2021.

Mais R$ 54,2 bilhões serão devolvidos antecipadamente em 2022, como já havia anunciado o BNDES no fim de março.