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ECONOMIA

Conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 975 milhões em agosto, mostra BC

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 975 milhões em agosto, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em agosto de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 997 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,907 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 932 milhões.

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A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 9,506 bilhões em 2026. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em 2025.

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BC/SETOR EXTERNO/AGOSTO/VIAGENS INTERNACIONAIS
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