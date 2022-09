Consumo nos lares sobe 8,02% em julho ante igual mês de 2021, diz Abras

Talita Nascimento (via Agência Estado)

O consumo nos lares brasileiros subiu 8,02% em julho de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. Entre janeiro e julho, houve crescimento 2,57%, na comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção de crescimento anual do setor foi mantida em 3% a 3,3%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A cesta Abrasmercado, que monitora 35 produtos de largo consumo acumula alta de 11,1% no ano e fica em R$ 778,32. Em relação a junho, a alta foi de 0,63%.

Para o vice-presidente institucional, Marcio Milan, a tendência é de a alta de preços de alimentos desacelere.

Projeções

Ele afirmou também que, com o Auxílio Brasil aumentado, o setor supermercadista espera alta no consumo, de maneira que encerre o ano com crescimento entre 3% e 3,3% ante 2021.

"Pacote de benefícios traz valor considerável na economia até dezembro", afirma Milan.

Ele citou ainda eventos de estímulo ao consumo como a Black Friday, a Copa do Mundo e as festas de fim de ano como alavancas para que o setor atinja o crescimento projetado.