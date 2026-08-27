Consumo nos lares sobe 3,28% em julho ante um ano antes, aponta Abras

O consumo das famílias brasileiras cresceu 3,28% em julho ante um ano antes, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O indicador avançou 3,01% em relação a junho. Os dados são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e consideram todos os formatos de supermercados.

Entre janeiro e julho, o consumo nos lares avançou 2,67%, praticamente em linha com a alta de 2,66% registrada em igual intervalo do ano anterior.

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O vice-presidente da entidade, Márcio Milan, pondera que, em 2025 o consumo avançou de forma gradual, enquanto neste ano começou em ritmo mais moderado, ganhou força entre março e maio, desacelerou em junho e voltou a acelerar em julho.

O avanço de julho ocorreu em um ambiente de menor pressão dos alimentos. No IPCA, o grupo de Alimentação e Bebidas recuou 0,67% no mês, enquanto a alimentação no domicílio caiu 1,14%.

"Julho reuniu condições mais favoráveis ao consumo das famílias", disse Milan.

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Segundo ele, as férias escolares também contribuíram, com mais refeições dentro de casa.

Além da força do mercado de trabalho, a Abras cita a entrada de recursos extraordinários na economia ao longo do mês. O pagamento do abono salarial PIS/Pasep movimentou cerca de R$ 5,4 bilhões, enquanto o Bolsa Família transferiu aproximadamente R$ 13 bilhões.

Além disso, R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda pagos no fim de junho ficaram disponíveis para consumo no início de julho.

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Cesta mais seletiva

Dados da NielsenIQ apontam uma mudança na composição das compras. A participação dos produtos de maior preço passou de 12,5% em julho de 2025 para 13,4% em julho deste ano. Ao mesmo tempo, os itens de menor preço avançaram de 54,6% para 55,3%, enquanto a faixa intermediária recuou de 32,9% para 31,3%.

Para Milan, o movimento mostra que a atenção ao preço continua presente. "O avanço simultâneo das faixas de menor e maior preço indica que não há uma migração generalizada para produtos mais caros, mas uma composição mais seletiva da cesta", afirmou.

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Os maiores avanços entre os produtos de preço mais elevado ocorreram em mercearia e perecíveis industrializados, ambos com ganho de 2,8 pontos porcentuais de participação.

O AbrasMercado (indicador que acompanha uma cesta de 35 produtos de largo consumo) caiu 1,24% em julho ante junho. Com isso, o valor médio da cesta recuou de R$ 852,54 para R$ 841,95. No acumulado do ano, porém, os preços ainda registram alta de 5,20%.

Entre os produtos básicos, caíram no mês o açúcar refinado (-3,41%), o café torrado e moído (-2,45%), o feijão (-2,17%), entre outros. O leite longa vida avançou 2,47%.

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Na cesta de 12 produtos básicos, o valor médio nacional recuou 0,27% em julho ante junho, para R$ 356,43. No acumulado de janeiro a julho, porém, a cesta ainda registra alta de 4,71%.