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Consumo nos lares brasileiros registra alta anual de 3,93% em maio, revela Abras

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 10:49:00 Editado em 08.07.2026, 10:59:46
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O consumo nos lares brasileiros cresceu 3,93% em maio na comparação com igual mês do ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O indicador avançou 2,23% em relação a abril e, no acumulado do ano, a alta foi de 2,47%.

O desempenho foi sustentado pelo mercado de trabalho, pela restituição do Imposto de Renda e pela antecipação do 13º salário.

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Segundo o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, o saldo do emprego formal em maio foi menor do que o observado no mesmo período do ano passado, mas permaneceu positivo.

"O estoque de trabalhadores com carteira assinada segue em patamar elevado, o que contribui para dar previsibilidade ao orçamento das famílias e sustentação ao consumo nos lares", afirmou.

De acordo com dados do Novo Caged citados pela associação, o Brasil gerou 72.960 empregos formais em maio. No acumulado de janeiro a maio, foram criados 767.326 postos, elevando o estoque de trabalhadores com carteira assinada para 47,8 milhões.

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Na avaliação de Milan, a manutenção da renda tem ajudado a preservar o consumo mesmo em um ambiente de juros elevados e consumidores mais atentos aos preços. "Essa previsibilidade de renda ajuda a preservar o abastecimento das famílias ao longo do mês", disse.

O Abrasmercado, indicador que acompanha a cesta de 35 produtos de largo consumo, registrou alta de 2,16% em maio, com o valor médio passando de R$ 836,80 para R$ 854,91. No acumulado do ano, o avanço chega a 6,82%.

Já no recorte da cesta de 12 produtos básicos, o preço médio nacional subiu 0,81% em maio. Com o resultado, o valor médio passou de R$ 354,22 para R$ 357,10.

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