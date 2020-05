Consumo nacional de eletricidade foi de 40.946 GWh em março, queda de 0,2%

O consumo de energia elétrica caiu 0,2% em março, para 40.946 gigawatts-hora (GWh), com a indústria registrando alta de 1% contra o mesmo mês do ano anterior e o residencial subindo 0,9% na mesma comparação. Já o consumo do comércio recuou 3,1%, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Segundo a EPE, o efeito da quarentena, que reduziu a demanda no País, foi amenizado pelo calendário de faturamento do mercado cativo, que não segue o calendário civil, e pelo efeito estatístico de base baixa da metalurgia dos metais não-ferrosos eletrointensiva do Norte do País em março do ano passado.

As regiões Norte (+8,1%), Centro-Oeste (+5,2%) e Sul (+1,9%) registraram expansão na demanda de energia elétrica no mês de março, enquanto que o Sudeste e o Nordeste apresentaram a mesma retração no consumo, de 2,1%.