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ECONOMIA

Consumo das famílias cresce 1% no 1º trimestre de 2026 ante os 3 meses anteriores, afirma IBGE

Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 09:53:00 Editado em 29.05.2026, 10:00:35
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O consumo das famílias subiu 1,0% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o consumo das famílias mostrou alta de 1,7%.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,4% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, alcançando patamar recorde no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o consumo do governo mostrou alta de 2,8%, de acordo com o IBGE.

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