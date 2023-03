Consumo das famílias cresce 0,3% no 4º tri e avança 4,3% em 2022, mostra IBGE

Daniela Amorim, Juliana Garçon e Vinicius Neder (via Agência Estado)

O consumo das famílias subiu 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou na manhã desta quinta-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o consumo das famílias mostrou alta de 4,3%.

No ano de 2022, subiu 4,3% ante 2021.

O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022.

Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o consumo do governo mostrou alta de 0,5%. No ano de 2022, o consumo do governo subiu 1,5% ante 2021.

Taxa de poupança

A taxa de poupança ficou em 15,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, segundo o IBGE. Em 2021, o índice foi de 17,4%.

Já a taxa de investimento ficou em 18,8% em 2022, segundo o IBGE. Em 2021, o índice foi de 18,9%.