Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Consulta pública propõe R$ 1,61 bilhão da CDE para programa Luz Para Todos em 2027

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério de Minas e Energia (MME) detalhou nesta sexta-feira, 11, a abertura de consulta pública com a proposta de R$ 1,61 bilhão em recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para o programa Luz Para Todos. Do orçamento proposto para 2027, cerca de R$ 850,5 milhões serão destinados ao atendimento de famílias em regiões remotas da Amazônia Legal. Já a parcela restante, de R$ 757,2 milhões, às áreas rurais.

A portaria com a abertura da consulta pública foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dinheiro será necessário para levar energia elétrica a 67 mil novas famílias potencialmente beneficiárias da política pública, em 2027. Ainda de acordo com a pasta, a "carteira de investimentos" do Luz Para Todos passa de R$ 5 bilhões, destinada à ampliação do acesso à energia elétrica em áreas rurais e regiões remotas do Brasil. Para o próximo ano, 31 contratos ou tranches (parcela contratual) devem avançar.

O governo diz que o programa ampliou o atendimento prioritário a famílias de baixa renda, povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e demais povos tradicionais, além de escolas, unidades de saúde e outras estruturas comunitárias.

Oficialmente, o programa tem duração prevista até 31 de dezembro de 2028, tanto para o atendimento da população rural quanto para as regiões remotas da Amazônia Legal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A programação de 2027 busca, assim, compatibilizar os recursos com o estágio das obras em andamento e com a ampliação dos atendimentos necessários para avançar na universalização do acesso à energia elétrica no País", disse o MME.

A consulta pública ficará aberta por 15 dias para o recebimento de contribuições.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA/LUZ PARA TODOS/2027/CDE/CONSULTA PÚBLICA/MME
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV