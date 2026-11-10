Construtora Cury apresentou lucro líquido de R$ 313,9 milhões no terceiro trimestre de 2026

A Cury, uma das maiores construtoras do programa Minha Casa, Minha Vida, apresentou lucro líquido de R$ 313,9 milhões no terceiro trimestre de 2026, montante 23% maior do que no mesmo período de 2025. A melhora no lucro decorre principalmente do ciclo de mais lançamentos e vendas de imóveis, com reajustes de preços e evolução das obras nos canteiros.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 442,5 milhões, aumento de 31,2% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi de 24,1%, melhora de 0,3 ponto porcentual (p.p.).

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A receita operacional líquida somou R$ 1,837 bilhão, crescimento de 29,7%.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade) gerou um ganho de R$ 2,6 milhões, alta de 4%.

A margem bruta da Cury atingiu 39,5%, com recuo de 0,5 p.p. na comparação anual. A margem líquida foi de 17,1%, com baixa de 0,9 p.p, devido ao crescimento das despesas financeiras.

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As despesas operacionais (gerais, administrativa e comerciais) somaram R$ 292,8 milhões, alta de 23,3%, acompanhando o crescimento do negócio como um todo.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas de natureza financeiras) gerou uma despesa líquida de R$ 13,6 milhões, valor 56,3% maior que no mesmo período do ano passado.

A companhia reportou geração de caixa de R$ 253,6 milhões - atingindo a marca de 30 trimestres consecutivos com geração de caixa, um feito raro no setor. Assim, encerrou o terceiro trimestre com caixa líquido de R$ 312,7 milhões, estável perante o segundo trimestre.

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No operacional, a Cury lançou oito empreendimentos de julho a setembro (cinco em São Paulo e três no Rio de Janeiro) que representam 6,5 mil apartamentos ao todo. Os projetos somam R$ 1,858 bilhão em valor geral de vendas (VGV), alta de 7,2%. As vendas líquidas foram de R$ 1,805 bilhão, aumento de 10,7% (números que consideram apenas a participação da Cury nos projetos). O preço médio dos imóveis vendidos foi de R$ 322,8 mil, crescimento de 7,7% em um ano.

Os distratos também cresceram: os cancelamentos somaram R$ 358,2 milhões, salto de 59,3%.

Em sua apresentação do balanço, a direção da Cury celebrou os resultados, afirmando que, mesmo com fatores externos impactando a dinâmica do setor, a companhia manteve consistência operacional, alcançou novos recordes de receita líquida e lucro líquido e preservou margens, além de manter a distribuição de dividendos.

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A companhia também destacou avanços na engenharia: foram 6,3 mil unidades produzidas no trimestre, expansão de 28% na comparação anual, um novo recorde. Isso foi atribuído à reestruturação da área e aos ganhos de eficiência.

Na parte comercial, a direção citou que a estrutura de vendas foi fortalecida, com exploração de novos canais de comercialização. Segundo a empresa, essa atuação, aliada à atratividade das localizações e à demanda estrutural por habitação popular, sustentou níveis elevados de velocidade de vendas (VSO) e a confiança no potencial do negócio.