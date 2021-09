Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 3,9% em agosto ante julho

Da Redação

As construções de moradias iniciadas nos EUA tiveram alta de 3,9% em agosto ante julho, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,615 milhão de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 21, pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço menor, de 1%.

O número de julho foi ligeiramente revisado para cima, de 1,534 milhão para 1,554 milhão.

O total de permissões para novas obras, por sua vez, avançou 6% na comparação mensal de agosto, a 1,728 milhão.