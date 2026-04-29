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ECONOMIA

Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 10,8% em março ante fevereiro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 10:08:00 Editado em 29.04.2026, 10:16:52
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As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 10,8% em março ante a estimativa revisada de fevereiro, ao ritmo anualizado de 1,502 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 29. As permissões para novas obras, por sua vez, registraram queda de 10,8% no período, para a taxa anualizada de 1,372 milhão.

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