Construções de moradias iniciadas nos EUA recuam 5,2% em setembro ante agosto
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos recuaram 5,2% em setembro ante a estimativa revisada de agosto, para a taxa anualizada de 1,221 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 20, pelo Departamento do Comércio. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 2,7%.
As permissões para novas obras, por sua vez, diminuíram 0,2% no período, para a taxa anualizada de 1,400 milhão.
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O consenso de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de alta de 0,4%.