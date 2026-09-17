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ECONOMIA

Construções de moradias iniciadas nos EUA recuam 2,6% em agosto ante julho

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos recuaram 2,6% em agosto ante a estimativa revisada de julho, para a taxa anualizada de 1,275 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 7,3%.

As permissões para novas obras, por sua vez, diminuíram 2,7% no período, para a taxa anualizada de 1,394 milhão. O consenso de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de queda maior, de 3,0%.

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EUA/MORADIAS INICIADAS/CONSTRUÇÕES/AGOSTO
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