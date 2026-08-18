Construções de moradias iniciadas nos EUA recuam 12,4% em julho ante junho

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos recuaram 12,4% em julho ante a estimativa revisada de junho, para a taxa anualizada de 1,239 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pela FactSet previam queda menor, de 6,6%. As permissões para novas obras, por sua vez, aumentaram 5% no período, para a taxa anualizada de 1,443 milhão. O consenso da FactSet era de declínio de 0,5%.