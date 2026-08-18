Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Construções de moradias iniciadas nos EUA recuam 12,4% em julho ante junho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos recuaram 12,4% em julho ante a estimativa revisada de junho, para a taxa anualizada de 1,239 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pela FactSet previam queda menor, de 6,6%. As permissões para novas obras, por sua vez, aumentaram 5% no período, para a taxa anualizada de 1,443 milhão. O consenso da FactSet era de declínio de 0,5%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
construções EUA julho moradias iniciadas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV