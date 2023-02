Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 4,5% em janeiro ante dezembro

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos tiveram queda de 4,5% em janeiro ante dezembro, à taxa anualizada de 1,309 milhão, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 16, pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo menor no período, de 2,3%. O número de dezembro foi revisado para baixo, de 1,382 milhão para 1,371 milhão.

O total de permissões para novas obras, por sua vez, caiu 0,1% na comparação mensal de janeiro, a 1,339 milhão.

O número de dezembro, por sua vez, foi revisado de 1,330 milhão a 1,337 milhão.