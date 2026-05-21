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ECONOMIA

Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 2,8% em abril ante março

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:44:00 Editado em 21.05.2026, 09:54:03
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As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 2,8% em abril ante a estimativa revisada de março, ao ritmo anualizado de 1,465 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quinta-feira, 21. A queda foi menor do que a prevista por analistas consultados pela FactSet, que esperavam recuo de 8,8%. As permissões para novas obras, por sua vez, registraram alta de 5,8% no período, para a taxa anualizada de 1,442 milhão. Analistas consultados pela FactSet projetavam queda de 11,4%.

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