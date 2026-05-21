Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 2,8% em abril ante março

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 2,8% em abril ante a estimativa revisada de março, ao ritmo anualizado de 1,465 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quinta-feira, 21. A queda foi menor do que a prevista por analistas consultados pela FactSet, que esperavam recuo de 8,8%. As permissões para novas obras, por sua vez, registraram alta de 5,8% no período, para a taxa anualizada de 1,442 milhão. Analistas consultados pela FactSet projetavam queda de 11,4%.