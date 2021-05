Construções de moradias iniciadas mos EUA caem 9,5% em abril ante março

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos sofreram queda de 9,5% em abril ante março, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,569 milhão de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 18, pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda bem menor, de 2,2%. O número de março foi ligeiramente revisado para baixo, de 1,739 milhão para 1,733 milhão. Já o total de permissões para novas obras registrou alta de 0,3% na comparação mensal de abril, a 1,76 milhão.