Constellation e Amazon fecham acordo de US$ 3 bi para modernizar usina nuclear em Maryland

A Constellation Energy e a Amazon assinaram um acordo de US$ 3 bilhões para investir e ampliar uma usina nuclear em Maryland. As empresas planejam investir em infraestrutura no Calvert Cliffs Clean Energy Center, com capacidade de 1.790 megawatts. Também pretendem acrescentar 190 megawatts de nova capacidade de geração livre de emissões, com entrada em operação prevista entre 2030 e 2032, segundo comunicado divulgado na quarta-feira, 30.

O acordo tem duração de 20 anos e abrange um total de 690 megawatts de energia. O compromisso da Amazon deve assegurar receita para que a Constellation relicencie a usina por mais 20 anos e avance no desenvolvimento de novos projetos de energia limpa no local.

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As empresas também firmaram um acordo separado de fornecimento no varejo para apoiar as operações da Amazon no mercado da PJM Interconnection, operadora de rede elétrica que abrange 13 Estados e Washington, D.C. A iniciativa busca ajudar a Amazon a administrar os custos de energia de instalações em toda a região.

A usina fica em Lusby, no Estado de Maryland, na margem oeste da baía de Chesapeake. Ela responde por cerca de 80% da energia limpa produzida em Maryland e gera eletricidade suficiente para abastecer o equivalente a mais de 1,3 milhão de residências. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado