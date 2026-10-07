Constellation Brands supera projeção de lucro no 2º tri fiscal, mas demanda do varejo preocupa

A Constellation Brands registrou lucro e receita maiores do que o esperado no segundo trimestre fiscal, encerrado em 31 de agosto, com o forte desempenho das vendas de cerveja em bares e restaurantes compensando a desaceleração nas vendas em supermercados e lojas de bebidas.

A fabricante de cervejas informou na terça-feira um lucro de US$ 565,8 milhões, ou US$ 3,32 por ação, em comparação com US$ 466,0 milhões, ou US$ 2,65 por ação, no mesmo período do ano anterior. O lucro comparável por ação foi de US$ 3,74, superando os US$ 3,55 previstos por analistas, segundo a FactSet.

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A receita subiu 6%, atingindo US$ 2,63 bilhões. Os analistas entrevistados pela FactSet projetavam uma receita de US$ 2,54 bilhões. As vendas da divisão de cervejas da Constellation, que inclui marcas como Corona e Modelo, cresceram 5%, enquanto o segmento de vinhos e destilados teve um avanço de 17% nas vendas.

O avanço nas vendas do setor de cervejas foi impulsionado pelo aumento no volume de remessas para atacadistas e distribuidores. No entanto, as vendas dos distribuidores ao varejo (depletions) - uma métrica das vendas dos distribuidores para varejistas, bares e restaurantes - caíram 0,6%.

Essas saídas do estoque, que geralmente representam um indicador melhor da demanda real, recuaram tanto para a Modelo Especial quanto para a Corona Extra, duas das principais marcas da Constellation, embora essa queda tenha sido parcialmente compensada pelo crescimento de marcas menores, como Pacifico e Victoria.

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Isso sugere que parte da força nas vendas pode ter refletido apenas o aumento no estoque dos distribuidores, e não uma demanda mais aquecida no varejo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado