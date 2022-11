Consórcio Smart Lux vence leilão e operará PPP de iluminação pública de Nova Lima

Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta sexta-feira, 4, o Consórcio Smart Lux foi o vencedor do certame para a parceria público-privada (PPP) de iluminação pública de Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelos próximos 13 anos. O grupo ofereceu um deságio de 56,19% sobre o valor inicial do leilão. Ao todo, cinco propostas foram feitas.

O projeto faz parte de uma parceria entre a Caixa, a prefeitura de Nova Lima e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e vai beneficiar uma população de cerca de 97 mil pessoas. O banco público foi contratado pelo município para a estruturação do projeto.

A PPP prevê a instalação de mais de 9 mil pontos de iluminação. Com isso, o município, que hoje conta com 19 mil pontos de iluminação, passará a ter 28 mil ao final do projeto, o que representa um aumento de 47%. A PPP também promoverá a modernização e a troca das atuais lâmpadas por LED nos dois primeiros anos de vigência do contrato. Com essa substituição, a previsão é que haja redução do consumo de energia do município em mais de 50%.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), após estruturar 10 projetos de iluminação pública já leiloados por meio de PPPs, a Caixa espera receber pelo menos outros 100 pedidos de municípios e consórcios interessados em modernizar os parques de iluminação. Os entes da federação interessados têm até 11 de novembro para realizar as inscrições para que o banco público faça a modelagem.

A vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé de Oliveira, afirmou que municípios com mais de 80 mil habitantes e consórcios intermunicipais com população somada superior a 100 mil habitantes podem se inscrever. Segundo ela, a Caixa estruturará os projetos, sem custo para as prefeituras, com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos (FEP).