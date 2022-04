Consórcio Integrasul arremata Bloco 3 de rodovias do RS com deságio de 1,30%

Da Redação

O Consórcio Integrasul, formado pelas empresas Silva & Bertoli Empreendimentos e Gregor Participações, foi o único habilitado no leilão do Bloco 3 de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul e arrematou o ativo. O consórcio ofereceu 1,30% de deságio sobre o preço de tarifa proposto no certame.

continua após publicidade .

O bloco inclui as rodovias ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446, RSC-453 e a BRS-470 (esta, caso seja cumprida condição suspensiva prevista em contrato), em um total de 271,5 quilômetros de rodovias concedidos.

A previsão é de que sejam investidos R$ 3,4 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.

continua após publicidade .

O secretário extraordinário de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Busatto, disse que a concessão deve gerar benefícios ao Estado, e afirmou que o RS demanda uma série de investimentos.

"A infraestrutura rodoviária hoje não está à altura da economia do Estado", disse o secretário, durante a cerimônia de batida de martelo.