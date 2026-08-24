Conselho Interministerial define plano de aplicação de recursos do Brasil Soberano

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O Conselho Interministerial do Plano Brasil Soberano aprovou o plano de aplicação dos R$ 13,5 bilhões disponibilizados na nova rodada de linhas de financiamento. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Do total, R$ 5 bilhões serão destinados para exportadores, e seus fornecedores, afetados pela aplicação dos novos porcentuais de tarifas comerciais setoriais por parte dos Estados Unidos.

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Outros R$ 3,5 bilhões irão para beneficiários exportadores, e seus fornecedores, para países do Golfo Pérsico.

Os R$ 5 bilhões restantes serão divididos em três linhas, sendo R$ 1 bilhão destinados a "setores industriais relevantes ao comércio exterior brasileiro".

Os fabricantes de adubos e fertilizantes poderão acessar R$ 2 bilhões, mesmo valor direcionado para atividades industriais e tecnológicas na cadeia de minerais críticos e estratégicos.