Conselho do Twitter recomenda voto a favor da proposta de venda a Musk

André Marinho (via Agência Estado)

O Conselho de Administração do Twitter recomendou, de forma unânime, a aceitação da proposta de venda para o CEO da Tesla, Elon Musk, por US$ 44 bilhões, de acordo com documento protocolado na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) nesta terça-feira, 21.

A declaração afirma que, após cuidadosa análise dos fatos, os diretores sugerem que os acionistas votem a favor da transação e concordem com uma reunião extraordinária, caso não haja votos suficientes.

Na segunda-feira, Musk reiterou que há assuntos "não resolvidos" para o fechamento do negócio, principalmente a questão de contas falsas na rede social.

O empresário chegou a suspender temporariamente a compra após questionar os dados apresentados pela companhia.