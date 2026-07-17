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Conselho do Fundo da Marinha Mercante aprova 15 projetos para setor naval e portuário

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 18:54:00 Editado em 17.07.2026, 19:06:07
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O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou 15 projetos de infraestrutura portuária para buscar financiamento com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Entre as iniciativas aprovadas estão o Terminal de Uso Privado (TUP) Porto Sul, da Bahia Mineração (Bamin), a construção de cinco navios gaseiros para a Petrobras e a ampliação de um terminal de granéis agrícolas no Porto de Paranaguá (PR).

Eles terão até 450 dias para formalizar a contratação dos financiamentos junto aos agentes financeiros credenciados. O prazo poderá ser prorrogado por até 180 dias, totalizando 630 dias para a conclusão da contratação.

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No segmento portuário, há o Porto Sul, em Ilhéus (BA), empreendimento da Bamin associado ao Projeto Pedra de Ferro e à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Também foi aprovada a expansão de um terminal de granéis agrícolas em Paranaguá.

Na área naval, a Petrobras recebeu aprovação para um projeto de construção de cinco navios gaseiros destinados ao transporte marítimo de gás liquefeito de petróleo (GLP). O colegiado também deu aval para a construção de três Navios-Patrulha de 500 toneladas, projeto da Gerencial de Projetos Navais.

A carteira contempla também a construção de 12 barcaças graneleiras para o corredor logístico do Arco Norte, embarcações destinadas à travessia do Rio Araguaia, além de projetos de manutenção e reparo naval.

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Aprovação CDFMM infraestrutura portuária projetos
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