Conselho do Citigroup aprova elevação do dividendo trimestral em 12% para US$ 0,67 por ação

O Conselho de Administração do Citigroup aprovou nesta terça-feira, 21, um aumento do dividendo trimestral sobre as ações ordinárias do banco para US$ 0,67 por ação. O valor representa um aumento de 12% ante o dividendo trimestral, que era de US$ 0,60.

O valor será pago em 28 de agosto de 2026 aos acionistas registrados em 3 de agosto de 2026.

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O conselho de administração também declarou dividendos sobre as ações preferenciais do Citigroup, segundo comunicado divulgado pelo gigante bancário nesta terça-feira.

Após o teste de estresse de 2026, o Citi anunciou que pretendia elevar em 12% os dividendos trimestrais, para US$ 0,67 por ação, dando continuidade ao seu programa de recompra de ações de US$ 30 bilhões e sinalizando um forte compromisso com o retorno aos acionistas.