Conselho da Pilgrim's Pride formará comitê para avaliar proposta de aquisição pela JBS

O Conselho de Administração da norte-americana Pilgrim's Pride Corporation informou, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), que formará um comitê especial de membros independentes para revisar e avaliar a proposta não vinculante apresentada pela acionista controladora JBS N.V. A petição submetida ao órgão regulador pondera que não há garantia ou certeza de que a oferta resultará na consumação da transação ou em qualquer outro negócio.

A proposta não solicitada envolve a aquisição da totalidade das ações ordinárias remanescentes da Pilgrim's que ainda não pertencem ao frigorífico brasileiro ou às suas subsidiárias - fatia correspondente a aproximadamente 18% do capital social da empresa de alimentos.

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Pela oferta apresentada ao mercado, a JBS estabeleceu uma relação fixa de troca de 2,086 ações ordinárias Classe A de sua emissão para cada papel ordinário da Pilgrim's, tomando como referência as cotações de fechamento da terça-feira, 18, de US$ 13,66 para os papéis da JBS e de US$ 28,49 para as ações da processadora de aves.

Após a divulgação do interesse de compra, os papéis da segunda maior produtora de frango dos Estados Unidos registraram valorização superior a 11% na Nasdaq no pregão da quarta-feira, 19, sendo negociados ao patamar de US$ 31,81.

Caso a transação seja validada pelo comitê independente e pela maioria dos votos dos acionistas minoritários não afiliados, as ações da Pilgrim's deixarão de ser negociadas publicamente e a empresa terá seu registro cancelado na Bolsa de Nova York.