Conselheiro da Casa Branca diz que EUA investigam preços da carne e que JBS faz parte de cartel

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo norte-americano está investigando os altos preços da carne bovina, de porco e frango no país, alegando que quatro grandes empresas - Cargill, JBS, Tyson Foods e National Beef - operam como um cartel no setor.

Em entrevista à Fox Business, Navarro disse que essas empresas - duas delas brasileiras, - controlam as cadeias de produção, pois elas "coletam dados de indivíduos e fazem um monopólio dos preços".

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De acordo com o conselheiro, o nível de concentração dessas companhias reduz a concorrência e cria condições para a formação de preços que prejudicam tanto os pecuaristas americanos quanto os consumidores. "O Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) está de olho nisso", acrescentou.

O DoJ anunciou em novembro de 2025 uma investigação contra grandes frigoríficos que atuam nos EUA.

Guerra e efeitos

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Sobre a guerra contra o Irã, Navarro enfatizou que os preços do petróleo vão cair no longo prazo e que o núcleo da inflação está em direção à meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Segundo ele, choques de oferta momentâneos não deve influenciar as decisões do BC americano. "Se Irã quer jogar no longo prazo, não vai funcionar. Estamos bem posicionados", disse, ponderando que a vida dos americanos "está turbulenta devido aos acontecimentos" no Oriente Médio.