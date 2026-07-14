'Conseguimos avançar muito na questão dos juros', diz Pimenta sobre dívidas rurais

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que conversou nesta terça-feira, 14, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e que está trabalhando pelo estabelecimento de juros nos patamares de 5% aos pequenos produtores no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 7% para médios produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e 10% para demais produtores.

As declarações ocorreram nesta terça-feira em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, a estimativa é de que R$ 100 bilhões sejam refinanciados em 10 anos. "Conseguimos avançar muito na questão dos juros. Hoje mesmo eu conversei com o ministro da Fazenda. Vamos chegar aos juros, acredito eu, de 5% para o Pronaf, 7% para o Pronamp e estou trabalhando muito para chegar a 10% para os demais", declarou.