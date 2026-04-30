ConocoPhillips tem lucro líquido de US$ 2,18 bilhões no 1º trimestre

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,18 bilhões no primeiro trimestre de 2026, menor do que os US$ 2,85 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. Com ajustes, a multinacional americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,89 no período, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,68.

No balanço, a empresa não informou a receita do primeiro trimestre, mas afirmou que a produção sofreu queda em comparação ao mesmo período do ano passado.

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Para o segundo trimestre, a ConocoPhillips excluiu o Catar da projeção de produção, diante das incertezas em torno do conflito no Oriente Médio.