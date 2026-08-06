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ConocoPhillips tem lucro de US$ 3,9 bilhões no 2º tri, impulsionado por alta do petróleo

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima dos US$ 2 bilhões registrados em igual período de 2025, informou a petrolífera nesta quinta-feira, 6. O lucro ajustado por ação foi de US$ 3,24, acima do consenso de US$ 2,90 de analistas consultados pela FactSet.

Segundo a ConocoPhillips, o avanço do lucro foi impulsionado principalmente por preços mais altos. O preço médio realizado foi de US$ 62,33 por barril de equivalente de petróleo, alta de 36% em relação a um ano antes.

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O caixa gerado pelas atividades operacionais somou US$ 7,4 bilhões, também acima dos US$ 6,81 bilhões esperados por analistas.

"Estamos executando bem, cumprindo nossa estratégia e permanecemos no caminho certo para alcançar nosso ponto de inflexão de fluxo de caixa livre de US$ 7 bilhões até 2029", disse o presidente e CEO, Ryan Lance.

A produção no segundo trimestre foi de 2,248 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), queda de 143 mil boe/d ante um ano antes. Ajustada por aquisições e desinvestimentos concluídos, a produção recuou 98 mil boe/d, ou 4%. Segundo a FactSet, analistas previam produção de 2,21 milhões de boe/d.

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A ConocoPhillips também reafirmou suas projeções para o ano e estimou que a produção no terceiro trimestre ficará entre 2,29 milhões e 2,32 milhões de boe/d. Analistas projetam 2,31 milhões de boe/d.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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CONOCOPHILLIPS/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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