ConocoPhillips mais que dobra lucro no 3º tri para US$ 4 bilhões e supera projeção

A ConocoPhillips registrou lucro líquido de US$ 4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, mais que o dobro do ganho de US$ 1,7 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 5. O lucro ajustado por ação da petrolífera americana foi de US$ 3,27, acima do consenso de US$ 3,05 de analistas consultados pela FactSet.

"A ConocoPhillips continua executando sua estratégia diferenciada, com forte desempenho operacional e financeiro em todo o portfólio", disse Andy O'Brien, presidente e CEO.

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A produção no terceiro trimestre somou 2,302 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), queda de 97 mil boe/d na comparação anual. Ao ajustar os números por aquisições e desinvestimentos concluídos, a produção recuou 40 mil boe/d, ou 2%, ante um ano antes.

Segundo a empresa, o crescimento orgânico nos 48 Estados contíguos dos EUA (Lower 48) foi mais do que compensado pelo impacto do conflito no Oriente Médio sobre o Catar e pelo aumento de royalties em Surmont.

Para o quarto trimestre de 2026, a ConocoPhillips projeta produção entre 2,32 milhões e 2,36 milhões de boe/d. A companhia manteve inalteradas as projeções de gastos de capital no ano e de custos operacionais ajustados.