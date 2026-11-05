Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

ConocoPhillips mais que dobra lucro no 3º tri para US$ 4 bilhões e supera projeção

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A ConocoPhillips registrou lucro líquido de US$ 4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, mais que o dobro do ganho de US$ 1,7 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 5. O lucro ajustado por ação da petrolífera americana foi de US$ 3,27, acima do consenso de US$ 3,05 de analistas consultados pela FactSet.

"A ConocoPhillips continua executando sua estratégia diferenciada, com forte desempenho operacional e financeiro em todo o portfólio", disse Andy O'Brien, presidente e CEO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A produção no terceiro trimestre somou 2,302 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), queda de 97 mil boe/d na comparação anual. Ao ajustar os números por aquisições e desinvestimentos concluídos, a produção recuou 40 mil boe/d, ou 2%, ante um ano antes.

Segundo a empresa, o crescimento orgânico nos 48 Estados contíguos dos EUA (Lower 48) foi mais do que compensado pelo impacto do conflito no Oriente Médio sobre o Catar e pelo aumento de royalties em Surmont.

Para o quarto trimestre de 2026, a ConocoPhillips projeta produção entre 2,32 milhões e 2,36 milhões de boe/d. A companhia manteve inalteradas as projeções de gastos de capital no ano e de custos operacionais ajustados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONOCOPHILLIPS/BALANÇO/3º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV