Congresso tem responsabilidade de aprovar reforma tributária, afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 27, em audiência no Senado, que é a reforma tributária que proporcionará ao Brasil crescimento sustentável e que aprová-la é responsabilidade do Congresso. Ela foi ao Senado participar de um debate sobre economia, com foco na taxa de juros. Tebet disse que se não houver investimentos em produtividade e educação o debate continuará sendo o mesmo daqui a 10 anos.

Ela declarou que é necessário ter paciência e planejamento para fazer o País crescer a uma média superior à que cresceu nas últimas décadas. "É preciso ter políticas econômicas certeiras", disse ela.

Simone Tebet afirmou que o governo tem feito sua parte para proporcionar estabilidade econômica e sabe que não pode gastar mais do que arrecada. Ela mencionou a meta de zerar o déficit público no ano que vem.

A ministra também citou a desigualdade da economia brasileira e disse que "o termômetro social é grave".