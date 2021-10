Congresso realiza sessão nesta quinta-feira para votação de créditos adicionais

Da Redação

O Congresso convocou para esta quinta-feira, 7, uma rodada de sessões para votar créditos adicionais e destravar despesas ainda no Orçamento de 2021. No total, serão R$ 2,8 bilhões para reforçar despesas já programadas e R$ 944 milhões para novos gastos na lei orçamentária. Os deputados vão se reunir às 14 horas e a parte do Senado está marcada para 16 horas.

Um dos projetos atende a uma demanda do Ministério da Ciência e Tecnologia para produção de radiofármacos.

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), vinculado à pasta, argumenta que ficou sem recursos suficientes para essa despesa e suspendeu a produção de insumos para tratamento de câncer. Ainda há pressão nos bastidores para alteração do projeto e atendimento a emendas parlamentares.