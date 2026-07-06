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ECONOMIA

Congresso prorroga por 60 dias prazo para analisar MP de subsídios a combustíveis

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 11:57:00 Editado em 06.07.2026, 12:04:25
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O Congresso Nacional prorrogou, por 60 dias, a Medida Provisória (MP) 1.358/2026, que trata sobre a subvenção aos produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Com isso, o novo prazo para deliberação passa a ser 23 de setembro. A prorrogação, que é praxe, foi assinada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 6.

A MP foi publicada em 13 de maio para conter os impactos dos conflitos no Oriente Médio e sequer teve instalada a comissão especial que a analisará.

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Na semana passada, porém, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva retiraria a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel.

Até então, com a disparada dos preços de petróleo no mercado internacional, o governo estava concedendo subsídio de R$ 1,12 por litro de óleo diesel; de R$ 0,44 por litro da gasolina e de R$ 11 por botijão de gás de 13 quilos.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/MEDIDAS/SUBSÍDIO Congresso Mp
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