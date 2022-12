Congresso dos EUA deve aprovar pacote de gastos para evitar paralisação

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

Legisladores do Congresso dos Estados Unidos devem aprovar nesta semana um projeto de lei de gastos bipartidário, totalizando US$ 1,7 trilhão, para financiar agências e programas governamentais. Com possibilidade de ser aprovado já nesta segunda-feira, o grande pacote tem o objetivo de evitar uma paralisação e financiar o governo até setembro de 2023.

Para entrar em vigor, o pacote de gastos precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados até o final da semana, visto que o financiamento do governo chega ao fim na noite de sexta-feira, 23.

"Espero que eles sejam capazes de produzir o texto de um projeto de lei de financiamento do governo bipartidário que possa ser aprovado no Senado antes de nosso prazo final na próxima quinta-feira", afirmou o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, na semana passada.

Por ser a última proposta que o Congresso votará antes da pausa para os feriados de fim de ano, congressistas passaram semanas fazendo lobby para anexar outros projetos de lei, incluindo sobre financiamento para a Ucrânia e mudanças na política tributária.